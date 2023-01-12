Столична влада обіцяє покращити ситуацію з місцями для платного паркування.

В 2023 у столиці планують облаштувати 2284 нових паркомісця. Їх організовуватимуть за допомогою «кишень», тобто не за рахунок проїзної частини. «Кишені» облаштовуватимуть, зменшуючи надлишкову площу тротуарів та газонів.

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Нагадаємо, що встановлення антипаркувальних стовпчиків та організація надлишкової кількості велодоріжок призвела до значного зменшення місць для паркування авто.