Столичные власти обещают улучшить ситуацию с местами для платной парковки.

В 2023 году в столице планируют обустроить 2284 новых паркоместа. Их будут организовывать с помощью «карманов», то есть не за счет проезжей части. «Карманы» будут обустраивать, уменьшая избыточную площадь тротуаров и газонов.

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Напомним, что установка антипарковочных столбиков и организация избыточного количества велодорожек привела к значительному уменьшению парковочных мест.