Зараз роботи з влаштування велоінфраструктури тривають одночасно на кількох столичних вулицях.

Також влада вдосконалює вже наявну веломережі. Так, на вул. Рейтарській для безпеки та зручності велосипедистів встановили гумовий борт для відокремлення велосипедної смуги від зони паркування автотранспорту. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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"Головна перевага конструктивного відокремлення велосипедної смуги – створення безпечних умов для пересування велосипедистів та унеможливлення паркування автотранспорту на велосипедних смугах, що для Києва є більш ніж актуальним", – зазначив Олександр Густєлєв.

Олександр Густєлєв звернув увагу, що дорожній гумовий борт був спеціально розроблений українським виробником у співпраці із Сектором організації веломережі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Серед його переваг:

висота 12 см, що унеможливлює заїзд автотранспорту;

один похилий бік для уникнення чіпляння педаллю велосипеда;

світловідбивальні елементи для забезпечення видимості в нічний час.

"Інша важлива річ – пропозиції Сектору організації веломережі щодо конструктивно відокремлених велосипедних смуг, внесені до змін ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", які наразі готуються до введення в дію", – поінформував чиновник.

Він розповів, що зміни є і на інших вулицях столиці. Так, велосипедна інфраструктура з’явилася на вул. Попудренка, б-рі Праці, вул. Юрія Поправки і Броварському проспекті. Таким чином на Дарницькому масиві реалізовано частину комплексної мережі підвізних велосипедних маршрутів до станцій метрополітену.

"На вул. Попудренка облаштовані велосипедні смуги та спільний рух велосипедів та автомобілів. До них приєднуються попутні та зустрічні велосипедні смуги, облаштовані на бульварі Праці. Нова велосмуга на вул. Юрія Поправки пролягає між просп. Юрія Гагаріна та вул. Червоноткацькою. Крім цього, на Броварському просп. від Набережного шосе до лівобережного з’їзду з Русанівського мосту влаштували двосторонню велосипедну доріжку, яка є частиною майбутнього магістрального веломаршруту "Воскресенка – Центр", – повідомив Олександр Густєлєв.

Розширилась веломережа і столичного Печерська. "На вулицях Івана Мазепи, Цитадельній та Лейпцизькій також влаштували велоінфраструктуру. А на перехресті двох останніх – велосипедні зони очікування для лівого повороту. Невдовзі ці вулиці будуть поєднані в єдину велосипедну мережу", – зазначив Олександр Густєлєв.