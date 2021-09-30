Сейчас работы по устройству велоинфраструктуры идут одновременно на нескольких столичных улицах.

Также власть работает над усовершенствованием уже имеющейся велосети. Так, на ул. Рейтарской для безопасности и удобства велосипедистов установили резиновый борт для отделения велосипедной полосы от зоны парковки автотранспорта. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Читайте также: "островки безопасности" и велодорожки: на что тратят бюджетные средства киевские власти

"Главное преимущество конструктивного отделения велосипедной полосы – создание безопасных условий для передвижения велосипедистов и предотвращения парковки автотранспорта на велосипедных полосах, что для Киева является более чем актуальным", – отметил Александр Густєлєв.

Александр Густелев обратил внимание, что дорожный резиновый борт был специально разработан украинским производителем в сотрудничестве с Сектором организации велосети Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Среди его преимуществ:

высота 12 см, что делает невозможным заезд автотранспорта;

один наклонный бок для избежания цепляния педалью велосипеда;

светоотражающие элементы для обеспечения видимости в ночное время.

"Другая важная вещь – предложения сектора организации велосети относительно конструктивно обособленных велосипедных полос, внесенные в изменения ДБН В. 2.3-5: 2018" Улицы и дороги населенных пунктов", которые сейчас готовятся к введению в действие", – проинформировал чиновник.

Он рассказал, что изменения есть и на других улицах столицы. Так, велосипедная инфраструктура появилась на ул. Попудренко, б-ре Труда, ул. Юрия Поправки и Броварском проспекте. Таким образом на Дарницком массиве реализована часть комплексной сети подъездных велосипедных маршрутов до станций метрополитена.

"На ул. Попудренко обустроены велосипедные полосы и совместное движение велосипедов и автомобилей. К ним присоединяются попутные и встречные велосипедные полосы, обустроенные на бульваре Труда. Новая велополоса на ул. Юрия Поправки пролегает между просп. Юрия Гагарина и ул. Красноткацкой. Кроме этого, на Броварском просп. от Набережного шоссе до Левобережного съезда с Русановского моста устроили двустороннюю велосипедную дорожку, которая является частью будущего магистрального веломаршрута "Воскресенка – Центр", – сообщил Александр Густелев.

Расширилась велосеть и столичного Печерска. "На улицах Ивана Мазепы, Цитадельной и Лейпцигской также устроили велоинфраструктуру. А на перекрестке двух последних – велосипедные зоны ожидания для левого поворота. Вскоре эти улицы будут соединены в единую велосипедную сеть", – отметил Александр Густелев.