Двух патрульных полицаев, которых никак нельзя назвать полицейскими, взяли в наручники прямо во время дежурства на получении взятки.

Пока одни полицейские рискуют жизнью в зоне боевых действий, другие их коллеги занимаются на дорогах вымогательством. В Одесской области двое патрульных остановили автомобиль местного жителя, которому во время разговора выдвинули подозрение о наркотическом опьянении. Но было одно условие: если водитель не хотел иметь проблем с законом, то должен был предоставить патрульным "откупные".

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи ГБР задержали вымогателей с поличным. И хотя вымогатели в погонах пытались избавиться от денег, которые впопыхах выбрасывались из салона на дорогу, факт взяточничества зафиксирован.

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Правоохранители задокументировали факт получения патрульными 22 000 гривен взятки, а бойцы силовой поддержки отдела быстрого реагирования ДВБ задержали фигурантов в служебном автомобиле. Деньги изъяли.

Разоблаченные на взятке в 22 000 гривен патрульные пытались избавиться от денег, но не удалось. Фото: ДВБ Нацполиции Украины

По материалам внутренней безопасности полиции следователи ГБР, расположенного в городе Николаеве, начали уголовное производство по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Патрульные задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре им будет сообщено о подозрении по упомянутой выше ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки полицейским грозит до десяти лет лишения свободы.