Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины оперативно среагировал на сообщение о полицейских взяточниках, которые злодействовали на блокпосту в Павлограде.

На выезде из города в сторону Днепропетровщины злоумышленники в погонах нагло склоняли водителей к "благотворительным взносам" в карман патрульных, обещая не привлекать тех к административной ответственности.

В ходе оперативных действий установлено, что полицейские во время проверки автомобилей на блокпосту по якобы подозрению водителя в алкогольном опьянении, проводили тесты. Процедура стандартная и ничего противозаконного в том нет. Однако при этом полицейские "использовали драгер, который не стоял на балансе у полиции и всегда показывал превышение допустимой нормы".

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Водителям оставалось разве что соглашаться, поскольку прибор сертифицирован и врать якобы не может. Впрочем намеки на то, что можно обойтись без составления админпротокола за управление в состоянии даже легкого опьянения были практически прямые. Конечно же, за деньги.

Момент задержания дорожного "щедровальщика", его фальшивый алкотестер и изъятые у него деньги, происхождение которых будет устанавливать следствие. Фото: ДВБ Нацполиции Украины

Не сообщается, как именно была проведена "контрольная закупка", но в официальном сообщении упомянутого Департамента сказано, что оперативники ДВБ задержали одного из злоумышленников в процессуальном порядке во время получения взятки в размере 17 000 гривен.

В ходе обысков у фигуранта изъято более 400 тысяч гривен, 6 тысяч долларов США. Сейчас устанавливается происхождение изъятых средств и продолжаются следственные действия.

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Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры задержанному готовится объявление о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.