Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України оперативно зреагував на повідомлення про поліціянтів хабарників, котрі лиходіяли на блокпосту в Павлограді.

На виїзді з міста в бік Дніпропетровщини зловмисники в погонах нахабно спонукали водіїв до "благодійних внесків" в кишеню патрульних, обіцяючи не притягувати тих до адміністративної відповідальності.

У ході оперативних дій встановлено, що поліціянти під час перевірки автомобілів на блокпосту за буцім-то підозрою водія в алкогольному сп’янінні, проводили тести. Процедура стандартна і нічого протизаконного в тому немає. Однак при цьому поліцейські "використовували драгер, який не стояв на балансі у поліції та завжди показував перевищення допустимої норми".

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Водіям лишалося хіба що погоджуватися, оскільки прилад сертифікований і брехати ніби-то не може. Втім натяки на те, що можна обійтися без складання адмінпротоколу за керування у стані навіть легкого сп’яніння були практично прямі. Звісно ж, за гроші.

Момент затримки дорожнього “щедрувальника”, його фальшивий алкотестер і вилучені у нього гроші, походження яких буде встановлювати слідство. Фото: ДВБ Нацполіції України

Не повідомляється, як саме була проведена "контрольна закупка", але в офіційному повідомленні згаданого Департаменту сказано, що оперативники ДВБ затримали одного зі зловмисників у процесуальному порядку під час одержання хабаря в розмірі 17 000 гривень.

У ході обшуків у фігуранта вилучено понад 400 тисяч гривень, 6 тисяч доларів США. Наразі встановлюється походження вилучених коштів та продовжуються слідчі дії.

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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затриманому готується оголошення про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.