Двох патрульних поліцаїв, яких аж ніяк не можна назвати поліцейськими, взяли в кайданки прямо під час чергування на отриманні хабаря.

Поки одні поліцейські ризикують життям у зоні бойових дій, інші їхні колеги займаються на дорогах здирництвом. В Одеській області двоє патрульних зупинили автомобіль місцевого жителя, якому під час розмови висунули підозру про наркотичне сп’яніння. Та була одна умова: якщо водій не хотів мати проблем із законом, то мав надати патрульним "відкупні".

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ДБР затримали вимагачів на гарячому. І хоча здирники в погонах намагалися позбутися грошей, що похапцем викидалися з салону на дорогу, факт хабарництва зафіксовано.

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Правоохоронці задокументували факт отримання патрульними 22 000 гривень хабаря, а бійці силової підтримки відділу швидкого реагування ДВБ затримали фігурантів у службовому автомобілі. Гроші вилучили.

Викриті на хабарі у 22 000 гривень патрульні намагалися позбутися грошей, але не вдалося. Фото: ДВБ Нацполіції України

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі ДБР, розташованого у місті Миколаєві, розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Патрульних затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі їм буде повідомлено про підозру за згаданою вище ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки поліцейським загрожує до десяти років позбавлення волі.