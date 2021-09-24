Грузовики более 12 тонн должны платить дополнительные средства за пользование дорогами государственного значения, считают в Кабмине.

Кроме транспортного сбора, который заложен в стоимость топлива, грузовики обяжут дополнительно оплачивать каждый километр пройденного пути. Такой законопроект Правительство сегодня поддержало на заседании, сообщает телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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"Тысячи километров дорог в Украине строится за счет средств налогоплательщиков. При этом тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования. Средства из грузовиков будут консолидироваться в государственном дорожном фонде – это будет дополнительный ресурс для создания качественно новой инфраструктуры для всех", – сказано в сообщении.

Будет введена система контроля движения грузовиков по метке радиочастотной идентификации, и система электронной оплаты за пользование дорогами.

Ожидается, что объем поступлений от платы за использование дорог грузовым автотранспортом составит 9 млрд грн в год. Согласно законопроекту, будет установлен тариф в размере 1-3 грн/км в зависимости от протяженности автодороги.

В документе прописаны штрафы за нарушение порядка платы за пользование дорогами – от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов в зависимости от нарушения.