Вантажівки понад 12 тонн мають сплачувати додаткові кошти за користування дорогами державного значення, вважають у Кабміні.

Окрім транспортного збору, який закладений у вартість пального, вантажівки зобов’яжуть додатково оплачувати кожен кілометр пройденого шляху. Такий законопроект Уряд сьогодні підтримав на засіданні, повідомляє Телеграм-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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"Тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження та знос саме від вантажівок. Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування. Кошти з вантажівок будуть консолідуватися в державному дорожньому фонді — це буде додатковий ресурс для створення якісно нової інфраструктури для всіх", - сказано в повідомленні.

Буде введена система контролю руху вантажівок по мітці радіочастотної ідентифікації, і система електронної оплати за користування дорогами.

Очікується, що обсяг надходжень від плати за використання доріг вантажним автотранспортом складе 9 млрд грн на рік. Згідно із законопроектом, буде встановлений тариф у розмірі 1-3 грн / км в залежності від протяжності автодороги.

У документі прописані штрафи за порушення порядку оплати користування дорогами - від 500 до 1000 неоподатковуваних податком мінімумів залежно від порушення.