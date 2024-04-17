Для управления мопедом или мотоциклом "права" можно получить с 16 лет. Легковые автомобили и грузовики с 18 лет. Грузовики с прицепом - с 19. Автобусы, троллейбусы - с 21 года.

Одна из самых популярных услуг сервисных центров МВД – выдача водительского удостоверения впервые. Только с начала 2024 года, то есть за 3,5 месяца, было выдано более 57 тысяч водительских удостоверений после сдачи экзаменов.

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Один из вопросов, который чаще всего интересует будущих водителей, с какого возраста предоставляется право на управление. Это зависит от типа транспортного средства.

Итак, минимальный возраст, разрешенный для сдачи экзаменов на вождение и получения водительского удостоверения – 16 лет для управления мотоциклом или мопедом.

В соответствии с Законом Украины "О дорожном движении", право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, достигшим:

16 лет – категории А1, А;

18 лет – категории В1, В, С1, С;

19 лет – категории BE, C1E, СЕ;

21 год – категории D1, D, D1E, DE, Т.

Напоминаем, что для получения водительского удостоверения, необходимо сдать сначала теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Начиная с ноября прошлого года, кандидаты в водители имеют возможность как самостоятельно готовиться к теоретическому модулю, так и в автошколе. Для сдачи тестирования необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан.

После успешной сдачи тестирования, будущий водитель проходит практическую подготовку в аккредитованном учебном заведении (автошколе) и сдает внутренний практический экзамен. Далее - экзамен в сервисном центре МВД.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);

медицинская справка, подтверждающая допуск к управлению транспортным средством выбранной категории;

идентификационный номер;

имеющееся водительское удостоверение (в случае получения права на управление транспортными средствами другой категории).

В течение 10 дней будущие водители могут обжаловать результаты экзаменов. Для этого необходимо обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД той области, в которой проходили экзаменацию. А получение копии видеозаписи доступно в течение 30 дней.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи. Талоны доступны через функционал е-запись или в терминале, который размещен в сервисном центре МВД. Для удобства, кандидаты в водители имеют возможность получать уведомления о свободных талонах на практический экзамен. Для этого был создан чат-бот в телеграмме – ТалонБот. В случае наличия система автоматически будет отправлять сообщения каждые 10 минут в телеграмм.