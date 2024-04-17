Для керування мопедом або мотоциклом "права" можна отримати з 16 років. Легкові автомобілі та вантажівки з 18 років. Вантажівки з причепом – з 19. Автобуси, тролейбуси – з 21 року.

Одна з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС – видача посвідчення водія вперше. Лише з початку 2024 року, тобто за 3,5 місяці, було видано понад 57 тисяч посвідчень водія після складання іспитів.

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Одне з питань, яке найчастіше цікавить майбутніх водіїв, з якого віку надається право на керування. Це залежить від типу транспортного засобу.

Отже, мінімальний вік, дозволений для складання іспитів на водіння й отримання посвідчення водія – 16 років для керування мотоциклом або мопедом.

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

16 років – категорії А1, А;

18 років – категорії В1, В, С1, С;

19 років – категорії BE, C1E, СЕ;

21 років – категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Нагадуємо, що для отримання посвідчення водія, необхідно скласти спочатку теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Починаючи з листопада минулого року, кандидати у водії мають можливість як самостійно готуватись до теоретичного модуля, так і в автошколі. Для складання тестування необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено.

Після успішного складання тестування, майбутній водій проходить практичну підготовку в акредитованому навчальному закладі (автошколі) та складає внутрішній практичний іспит. Далі — іспит в сервісному центрі МВС.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом з довідкою про місце проживання);

медична довідка, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії;

ідентифікаційний номер;

наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Упродовж 10 днів майбутні кермувальники можуть оскаржити результати іспитів. Для цього необхідно звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходили екзаменацію. А отримання копії відеозапису доступне впродовж 30 днів.

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом. Талони доступні через функціонал е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС. Для зручності, кандидати у водії мають можливість отримувати сповіщення про вільні талони на практичний іспит. Для цього був створений чат-бот у телеграмі – ТалонБот. У разі наявності система автоматично надсилатиме повідомлення кожні 10 хвилин в телеграм.