На дорогах столицы остается огромное количество посторонних предметов: бетонных блоков, противотанковых ежей, мешков с песком и тому подобное. Они значительно затрудняют движение транспорта и коммунальные службы продолжают их убирать.

Работники ДЭУ города Киева продолжают работать и заботиться о состоянии улично-дорожной сети столицы. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Во всех районах города проводится ручная и механизированная уборка транспортных артерий, тротуаров, остановочных комплексов и очистка водостоков.

Специалисты столичных ДЭУ проводят подготовительные работы по текущему ремонту дорожного покрытия и плановые ямочные ремонты.

В первую очередь ликвидируют аварийно опасные ямы, выбоины, трещины в асфальтовом покрытии проезжих частей улиц. В частности уже ликвидировали ямы на ул. Гришко, ул. Ревуцкого, ул. Драгоманова, ул. Дьяченко, ул. Боровая, ул. Харченко, ул. К. Осьмака и многие другие.