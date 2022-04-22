На дорогах столиці залишається величезна кількість сторонніх предметів: бетонних блоків, протитанкових їжів, мішків з піском тощо. Вони значно ускладнюють рух транспорту і комунальні служби продовжують їх прибирати.

Працівники ШЕУ міста Києва продовжують працювати та дбати про стан вулично-дорожньої мережі столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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У всіх районах міста проводиться ручне і механізоване прибирання транспортних артерій, тротуарів, зупинкових комплексів та очищення зливоприймачів.

Фахівці столичних ШЕУ проводять підготовчі роботи з поточного ремонту дорожнього покриття та планові ямкові ремонти.

Першочергово ліквідовують аварійно небезпечні ями, вибоїни, тріщини в асфальтовому покритті проїжджих частин вулиць. Зокрема вже ліквідували ями на вул. Гришка, вул. Ревуцького, вул. Драгоманова, вул. Дяченка, вул. Борова, вул. Харченка, вул. К. Осьмака та багато інших.