Киевские чиновники расторгли договоры на 21 автобусном маршруте и заставили перевозчиков убрать с улиц более 170 маршруток.

Такое решение Департамент транспортной инфраструктуры КГГА принял по результатам проверки документов в рамках аудита со стороны Департамента внутреннего финансового контроля КГГА.

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Проверка выявила, что на предыдущие конкурсы ради победы в них этими перевозчиками подавались ложные данные.

"На эти маршруты будут направлены компенсаторные силы коммунального Киевпастранса, а также, в случае необходимости, других перевозчиков", – обещает заместитель главы КГГА Константин Усов.

"Мы предвидим и готовы к бурной реакции маршруточной мафии. Любые попытки саботировать перевозки киевлян лишь заставят мэрию действовать более решительно", – отмечает чиновник.