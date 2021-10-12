Київські чиновники розірвали договори на 21 автобусному маршруті та змусили перевізників прибрати з вулиць понад 170 маршруток.

Таке рішення Департамент транспортної інфраструктури КМДА прийняв за результатами перевірки документів в рамках аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю КМДА.

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Перевірка виявила, що на попередні конкурси заради перемоги в них цими перевізниками подавалися неправдиві дані.

"На ці маршрути будуть спрямовані компенсаторні сили комунального Київпастранс, а також - у випадку необхідності - інших перевізників", - обіцяє заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"Ми передбачаємо і готові до бурхливої реакції маршруточної мафії. Будь-які спроби саботувати перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче", - зазначає чиновник.