Шестиколесная машина украшена графикой в стиле не то военной техники, не то космических аппаратов. А в кузове имеет много места для пребывания и ночевки путешественников.

В прошлой жизни этот автомобиль был армейским вездеходом Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer, однако попал в руки художника-новатора Ника Склейтера, который сделал из него произведение искусства, на котором можно заехать куда угодно.

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Судя по фото, предоставленным аукционом RM Sotheby's, реставрация машины не проводилась. Описание лота №125 указывает, что автомобиль был выпущен в 1971 году, а в какой-то момент был конвертирован с версии 710K на 712DK, что означает изменение привода с 4х4 на 6х6. Также указывается, что внутри были проведены определенные модификации для более комфортной эксплуатации, однако какие именно – не уточняется. Пробег машины не указывается.

Работает немалая машина от 2,5-литрового четырехцилиндрового мотора мощностью всего 87 лошадиных сил. Сочетается мотор с 5-скоростной механической коробкой передач с 2-ступенчатой “роздаткою”. Максимальная скорость движения составляет 96 км/ч.

"Пинцгауэр" выставят на торги 12 августа в Монтерее, штат Калифорния. Машина с художественным тюнингом оценивается в 60–80 тысяч долларов, что вдвое превышает стоимость аналогов на рынке.

Фото: Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 712DK 6×6 Custom 1971 года / RM Sotheby's