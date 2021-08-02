Шестиколісна машина прикрашена графікою у стилі не то військової техніки, не то космічних апаратів. А в кузові має багато місця для перебування та ночівлі мандрівників.

У минулому житті цей автомобіль був армійським всюдиходом Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer, однак потрапив до рук художника-новатора Ніка Склейтера, який зробив з нього витвір мистецтва, на якому можна заїхати будь-куди.

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Судячи з фото, наданих аукціоном RM Sotheby's, реставрація машини не проводилась. Опис лоту №125 вказує, що автомобіль був випущений у 1971 році, а в якийсь момент був конвертований з версії 710K на 712DK, що означає зміну приводу з 4х4 на 6х6. Також вказується, що всередині були проведені певні модифікації для більш комфортної експлуатації, однак які саме – не уточнюється. Пробіг машини не вказується.

Працює чимала машина від 2,5-літрового чотирициліндрового мотора потужністю всього 87 кінських сил. Поєднується мотор з 5-швидкісною механічною коробкою передач, з 2-ступеневою “роздаткою”. Максимальна швидкість руху становить 96 км/год.

“Пінцгауер” виставлять на торги 12 серпня у Монтереї, штат Каліфорнія. Машина з художнім тюнінгом оцінюється у 60–80 тисяч доларів, що вдвічі перевищує вартість аналогів на ринку.

Фото: Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 712DK 6×6 Custom 1971 року / RM Sotheby's