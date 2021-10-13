После внедрения госрегулирования стоимость топлива растет впечатляющими темпами. Дорожает не только бензин и дизель, но и автомобильный газ.

С начала года цена на дизельное топливо выросла на 17%, бензина А-92 на 22,4%, а сжиженный газ подорожал почти на 40%.

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Об этом свидетельствуют данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-сентябрь 2021, опубликованные Государственной службой статистики.

Так, по данным ведомства, в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано подорожание: