Після впровадження держрегулювання вартість палива зростає вражаючими темпами. Дорожчає не тільки бензин та дизель, а й автомобільний газ.

З початку року ціна на дизельне паливо зросла на 17%, бензину А-92 на 22,4%, а зріджений газ подорожчав майже на 40%.

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Про це свідчать дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-вересень 2021, опубліковані Державною службою статистики.

Так, за даними відомства, у вересні 2021 року в порівнянні з груднем минулого року зафіксовано подорожчання: