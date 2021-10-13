Після впровадження держрегулювання вартість палива зростає вражаючими темпами. Дорожчає не тільки бензин та дизель, а й автомобільний газ.
З початку року ціна на дизельне паливо зросла на 17%, бензину А-92 на 22,4%, а зріджений газ подорожчав майже на 40%.
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Про це свідчать дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-вересень 2021, опубліковані Державною службою статистики.
Так, за даними відомства, у вересні 2021 року в порівнянні з груднем минулого року зафіксовано подорожчання:
- бензину А-92 на 22,4% - до 29,2 грн / л;
- бензину А-95 на 20,8% - 30,2 грн / л;
- дизельного палива на 17,5% - до 28,3 грн / л;
- зрідженого газу на 38,7% - до 17,6 грн / л.