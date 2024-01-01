С начала года через Дію продали более 26 тысяч авто

Если еще несколько лет назад продать автомобиль дистанционно казалось нереальным, теперь это одна из самых популярных онлайн-услуг сервисных центров МВД. Так, с начала 2025 года в приложении Дія продано более 26 тысяч транспортных средств. А это значит, что услугой воспользовались более чем 52 тысячи граждан.

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В приложении Дия возможно перерегистрировать на другого владельца легковые автомобили, мотоциклы и мопеды. Услуга онлайн доступна только физическим лицам и для первой продажи транспортного средства в текущем году. Для этого в приложении должны отображаться паспорт и налоговый номер участников сделки, а также свидетельство о регистрации авто.

При покупке автомобиля, мотоцикла или мопеда, новый владелец может оставить имеющиеся номерные знаки или получить новые – специальной серии DI. Документы доставляются Укрпочтой на выбранное отделение. Почтовый оператор осуществляет доставку до 10 дней. Также можно заказать только электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (без бланка) и пользоваться авто, когда документ отобразится в Дії.

Иногда гражданам может прийти отказ в перерегистрации транспортного средства онлайн. Основными причинами отказа могут быть:

транспортное средство находится в розыске в Интерполе;

транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции;

одна из сторон находится в розыске в полиции;

свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;

у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;

имеются обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;

транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

После устранения причины отказа, можно перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД. Эта процедура оффлайн занимает 30-40 минут. Стоимость услуги перерегистрации транспортного средства в Дії и в сервисных центрах одинакова – 1240 гривен вместе с бланком свидетельства и номерным знаком.