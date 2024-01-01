З початку року через Дію продали понад 26 тисяч авто

Якщо ще кілька років тому продати автомобіль дистанційно здавалось нереальним, тепер це одна з найпопулярніших онлайн-послуг сервісних центрів МВС. Так, з початку 2025 року у застосунку Дія продано понад 26 тисяч транспортних засобів. А це означає, що послугою скористались більш ніж 52 тисячі громадян.

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У застосунку Дія можливо перереєструвати на іншого власника легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Послуга онлайн доступна лише фізичним особам і для першого продажу транспортного засобу у поточному році. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і податковий номер учасників угоди, а також свідоцтво про реєстрацію авто.

Під час купівлі автівки, мотоцикла чи мопеда, новий власник може залишити наявні номерні знаки або ж отримати нові – спеціальної серії DI. Документи доставляються Укрпоштою на обране відділення. Поштовий оператор здійснює доставку до 10 днів. Також можна замовити лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (без бланка) та користуватися авто, коли документ відобразиться у Дії.

Іноді громадянам може прийти відмова у перереєстрації транспортного засобу онлайн. Основними причинами відмови можуть бути:

транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;

транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;

одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;

у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;

наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;

транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови, можна перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС. Ця процедура офлайн займає 30-40 хвилин. Вартість послуги перереєстрації транспортного засобу у Дії та в сервісних центрах однакова – 1240 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком.