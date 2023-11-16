С 1 января по 31 октября 2023 года по результатам комплексов автоматической фиксации ПДД выписано 2 164 101 постановления, из которых уже 90% уплачено на сумму 399 807 873 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Из более чем двух миллионов нарушений, уточнил он, 1 942 825 постановлений уже погашены теми, кто получил “платежки”.

В своем сообщении автор страницы напоминает, что водители с помощью официальных сервисов могут "легко выполнить поиск постановлений за нарушения, совершенные на транспортных средствах, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Оплата онлайн доступна с момента вынесения постановления, поэтому не следует ждать, пока постановление поступит на ваш почтовик ящик".

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Таким образом, украинские водители должны заранее позаботиться о своевременном информировании и авансом не только готовиться к поступлению "писем счастья", но и "оформить подписку на получение сообщений о вынесении новых постановлений".

Особенно привлекательным для украинских водителей должно стать мобильное приложение "Штрафы ПДД". Как отмечает Алексей Белошицкий, оно "годится тем водителям, которые пользуются транспортными средствами, которые за ними не зарегистрированы, поскольку после вынесения постановления почтовая отправка придет непосредственно владельцу авто".

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В этом случае приложение в телефоне водителя принесет известие сразу, "письмо счастья" не будет бродить по почтовым маршрутам и водитель узнает первым о вынесении постановлений.

Постулатом привлекательности в мобильном приложении оправданно можно считать актуальную информацию о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Также Алексей Белошицкий напомнил, если оплата производится в течение 10 дней с момента получения постановления (или до этого времени, узнав с помощью приложений), то начисляется только 50% от размера штрафа.