З 1 січня по 31 жовтня 2023 року за результатами комплексів автоматичної фіксації ПДР виписано 2 164 101 постанови, з яких уже 90% сплачено на суму 399 807 873 гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. З понад двох мільйонів постанов, уточнив він, 1 942 825 постанов уже погашено тими, хто отримав "платіжки".

У своєму повідомленні автор сторінки нагадує, що водії за допомогою офіційних сервісів можуть "легко виконати пошук постанов за порушення, вчинені на транспортних засобах, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Оплата онлайн доступна з моменту винесення постанови, тож не треба чекати, поки постанова надійде до вашої поштової скриньки".

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Таким чином, українські водії мають заздалегідь подбати про своєчасно інформування й авансом не тільки готуватися до надходження "листів щастя", але й "оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов".

Особливо привабливим для українських водіїв має стати мобільний застосунок "Штрафи ПДР". Як наголошує Олексій Білошицький, він "стане в нагоді тим водіям, які користуються транспортними засобами, що за ними не зареєстровані, оскільки після винесення постанови поштове відправлення прийде безпосередньо власнику авто".

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У цьому випадку застосунок у телефоні водія принесе звістку відразу, "лист щастя" не блукатиме поштовими маршрутами й водій дізнається першим про винесення постанов.

Постулатом привабливості у мобільному застосунку виправдано можна вважати актуальну інформацію про розміщення на мапі комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Також Олексій Білошицький нагадав, якщо оплата здійснюється протягом 10 днів із моменту отримання постанови (або до цього часу, дізнавшись із допомогою застосунків), то нараховується лише 50% від розміру штрафу.