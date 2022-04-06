Тема пьяного вождения, к сожалению, актуальна и во время войны. За 42 дня сопротивления украинская полиция зафиксировала почти шесть тысяч случаев управления пьяным.

“Только за эти выходные в городе Киеве патрульные задержали 27 пьяных водителей. Один из них попал в ДТП, другой оказывал услуги по пассажирским перевозкам”, - сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По его словам, от 24.02.22 по состоянию на 04.04.2022 по Украине полицейские зафиксировали 5 719 админматериалов на водителей, управлявших автомобилем с признаками опьянения.