Водитель маршрутки перевозил выпивших людей. Полиция изъяла транспортное средство и передала его на нужды обороны страны.

Полицейские Дубровицы остановили маршрутное транспортное средство сообщением Ровно – Дубровица, которое перевозило пассажиров. Водитель находился за рулем автобуса с явными признаками алкогольного опьянения.

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Результат Драгера – 0,23 промилле. Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и изъяли транспортное средство.

Добавим, что расстояние от Дубровицы до Ровно – более 120 километров только в одну сторону. И водитель в состоянии опьянения собирался эту дорогу проехать с пассажирами.

Напомним, что на Ровенщине во время военного положения транспорт, изъятый у пьяных водителей, отдают на нужды армии и теробороны.