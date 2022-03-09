Водій маршрутки перевозив людей напідпитку. Поліція вилучила транспортний засіб та передала його на потреби оборони країни.

Поліцейські Дубровиці зупинили маршрутний транспортний засіб сполученням Рівне-Дубровиця, який перевозив пасажирів. Водій перебував за кермом автобуса з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

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Результат Драгера – 0,23 проміле. Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та вилучили транспортний засіб.

Додамо, що відстань від Дубровиці до Рівного – понад 120 кілометрів тільки в одну сторону. І водій у стані сп'яніння збирався цю дорогу проїхати з пасажирами.

Нагадаємо, що на Рівненщині під час воєнного стану транспорт, вилучений у п’яних водіїв, віддають на потреби армії та тероборони.