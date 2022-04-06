Тема п’яного водіння, на жаль, актуальна і під час війни. За 42 дні супротиву українська поліція зафіксувала майже шість тисяч випадків керування напідпитку.

“Лише за ці вихідні у місті Києві патрульні виявили 27 водіїв напідпитку. Один з них потрапив у ДТП, інший надавав послуги з пасажирських перевезень”, - повідомив Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За його словами від 24.02.22 станом на 04.04.2022 по Україні поліцейські зафіксували 5 719 амінматеріалів на водіїв, які керували автомобілем з ознаками сп‘яніння.