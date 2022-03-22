С начала войны пограничники Западного регионального управления осуществили пропускные операции по 15054 автотранспортным средствам с гуманитарными грузами.

Ежедневно государственную границу пересекают в среднем от 600 до 800 таких автомобилей. В частности, в течение последних суток оформлено 604 грузовика. Преимущественно они пересекают границу со стороны Польши и Словакии.

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“Мы искренне благодарим за бесперебойную и кропотливую работу всех причастных к этому важному в условиях военного положения процессу – благотворителям, волонтерам, контрольным службам в пунктах пропуска”, – сказано в сообщении Государственной пограничной службы Украины.