З початку війни прикордонники Західного регіонального управління здійснили пропускні операції щодо 15054 автотранспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Щодня державний кордон перетинають у середньому від 600 до 800 таких автомобілів. Зокрема, впродовж останньої доби оформлено 604 вантажівки. Переважно вони перетинають кордон з боку Польщі та Словаччини.

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“Ми щиро дякуємо за безперебійну та кропітку роботу усім причетним до цього важливого в умовах воєнного стану процесу - благодійникам, волонтерам, контрольним службам у пунктах пропуску”, - сказано у повідомленні Державної прикордонної служби України.