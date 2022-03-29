Сейчас те, кто управляет под хмельком, рискуют потерять транспортное средство. Изъятые у нетрезвых водителей автомобили передают на нужды обороны.

С 24 февраля на автодорогах области полицейские Главного управления Национальной полиции в области обнаружили 112 вождей транспортных средств, которые по внешним признакам находились в состоянии опьянения.

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Еще 44 таких водителей остановили патрульные УПП Житомирщины. В отношении всех составлены административные материалы, переданные на рассмотрение судов. Транспортные средства задержаны, решается вопрос об их передаче для нужд Вооруженных Сил Украины.

26 марта в с. Быковцы инспекторы сектора реагирования патрульной полиции Чудновского отделения полиции после 21.30 остановили автомобиль ГАЗ-24, водитель которого нарушил установленные ограничения передвижения во время комендантского часа.

В ходе общения с мужчиной, как выяснилось 57-летним местным жителем, полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. В то же время наставник отказался от прохождения соответствующего медицинского осмотра на определение его состояния.

Полицейские оформили административные материалы по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУоАП. В настоящее время они переданы на рассмотрение суда.

В то же время транспортное средство изъято в соответствии с установленным во время военного состояния порядком для решения вопроса о его дальнейшей принадлежности.

Напомним, соответствующими распорядительными документами определен особый порядок, который может применяться во время военного положения в части возмездного изъятия имущества, в том числе у нарушителей.