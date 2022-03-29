Зараз ті, хто керує напідпитку, ризикують втратити транспортний засіб. Вилучені у нетверезих водіїв автомобілі передають на потреби оборони.

З 24 лютого на автодорогах області поліцейські Головного управління Національної поліції в області виявили 112 керманичів транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками перебували у стані сп'яніння.

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Ще 44 таких водіїв зупинили патрульні УПП Житомирщини. Відносно усіх складені адміністративні матеріали, що передані на розгляд судів. Транспортні засоби затримані, вирішується питання про їх передачу для потреб Збройних Сил України.

26 березня у с. Биківці інспектори сектору реагування патрульної поліції Чуднівського відділення поліції після 21:30 зупинили автомобіль ГАЗ-24, водій якого порушив встановлені обмеження пересування під час комендантської години.

Під час спілкування з чоловіком, як з'ясувалось 57-річним місцевим жителем, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водночас керманич відмовився від проходження відповідного медичного огляду на визначення його стану.

Поліцейські оформили адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП. Нині їх передано на розгляд суду.

Водночас транспортний засіб вилучено відповідно до встановленого під час воєнного стану порядку до вирішення питання щодо його подальшої приналежності.

Нагадуємо, відповідними розпорядчими документами визначено особливий порядок, який може застосовуватись під час воєнного стану у частині оплатного вилучення майна, у тому числі у порушників.