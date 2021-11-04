В первом квартале 2022 года полиция планирует запустить тестирование системы автоматической фиксации на такие нарушения ПДД, как проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения.

Сегодня во время форума “Украина 30. Безопасная громада” заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил о привлечении территориальных общин к обеспечению безопасности на дорогах, созданию в общинах соответствующих подчиненных подразделений, на которые будут возложены функции по организации дорожного движения, и, масштабирование проекта автофиксации нарушений ПДД.

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Напомним, что законность работы камер автофиксации до сих пор остается под вопросом. Конституционный Суд продолжает рассматривать это дело.

По словам Билошицкого, за время работы системы количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, снизилась почти на 65%. В более 200 местах, где установлены камеры, произошло 44 вместо 123, как это было в предыдущие периоды.

Однако общая статистика патрульной полиции говорит об увеличении количества аварий на украинских дорогах. Так за первые девять месяцев текущего года общее количество аварий увеличилось на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сейчас мы имеем 236 камер, до конца года будем иметь 270. За следующие два года мы увеличим количество камер до 580. Это лишь то количество камер, которые будут установлены МВД. А я хочу побудить общины присоединиться к системе, проводить анализ и обращаться с предложениями об установке камер автоматической фиксаций нарушений ПДД", – подчеркнул Алексей Белошицкий.

За полтора года работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения автовладельцы оплатили штрафов на 400 млн грн.