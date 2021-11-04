У першому кварталі 2022 року поліція планує запустити тестування системи автоматичної фіксації на такі порушення ПДР, як проїзд на заборонний сигнал світлофору та порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху.

Сьогодні під час форуму “Україна 30. Безпечна громада” заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про залучення територіальних громад до забезпечення безпеки на дорогах, створення у громадах відповідних підпорядкованих підрозділів, на які будуть покладені функції з організації дорожнього руху, та, масштабування проекту автофіксації порушень ПДР.

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Нагадаємо, що законність роботи камер автофіксації досі лишається під питанням. Конституційний Суд продовжує розглядати цю справу.

За словами Білошицького за час роботи системи кількість ДТП із загиблими та/або травмованими у місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, знизилась майже на 65%. У понад 200 місцях де встановлені камери сталось 44 замість 123 як це було у попередні періоди.

Проте загальна статистика патрульної поліції каже про збільшення кількості аварій на українських дорогах. Так за перші дев’ять місяців поточного року загальна кількість аварій збільшилась на 15,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Наразі ми маємо 236 камер, до кінця року будемо мати 270. За наступні два роки ми збільшимо кількість камер до 580. Це лише та кількість камер, які будуть встановлені МВС. А я хочу заохотити громади долучатися до системи, проводити аналіз і звертатися з пропозиціями про встановлення камер автоматичної фіксацій порушень ПДР", - наголосив Олексій Білошицький.

За півтора року роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху автовласники сплатили штрафів на 400 млн грн.