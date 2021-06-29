В Украине 150 тысяч "евроблях" не могут растаможить – владельцам грозят огромные штрафы

Таможня отказывается принимать декларации от водителей, которые продлевали срок пребывания автомобиля в Украине с помощью перезаездов через КПП на российско-украинской границе.

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Таможенники обосновывают отказ тем, что якобы если авто въехало со стороны России, оно подпадает под запрет, предусмотренный п.2 закона №1402-IX. Разъяренные автовладельцы говорят, что таможенники перекрутили законодательство – в поправке речь идет о запрете на растаможку для авто, ввозимых напрямую из России, или там же производимых.

Проблемные машины концентрируются в пяти областях Украины – Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской. Характерно то, что государство не собирается вдаваться в проблемы водителей – им грозит до 170 тыс. грн штрафа за несвоевременное растаможивание. И даже опытные брокеры не дают никаких гарантий относительно растаможивания таких машин.