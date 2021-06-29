В Україні 150 тисяч «євроблях» не можуть розмитнитися – власникам загрожують величезні штрафи

Митниця відмовляється приймати декларації від водіїв, які продовжували термін перебування автомобіля в Україні за допомогою перезаїздів через КПП на російсько-українському кордоні.

Читайте також: Скільки насправді коштує розмитнити "євробляху"

Митники обґрунтовують відмови тим, що нібито якщо авто заїхало з боку Росії, воно підпадає під заборону, передбачену п.2 закону №1402-IX. Розлючені автовласники кажуть, що митники перекрутили законодавство - в поправці мова йде про заборону на розмитнення для авто, ввезених безпосередньо з Росії, або там же вироблених.

Проблемні машини концентруються в п'яти областях України - Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій. Характерно те, що держава не збирається вдаватися в проблеми водіїв - їм загрожує до 170 тис. грн штрафу за несвоєчасне розмитнення. І навіть досвідчені брокери не дають ніяких гарантій щодо розмитнення таких машин.