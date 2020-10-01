В Украине с 1 октября по 1 мая участники дорожного движения на загородных дорогах должны ездить с включенными фарами или дневными ходовыми огнями.

Согласно п. 9.8 ПДД Украины, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. Это требование Правил дорожного движения является обязательным для выполнения в любое время суток.

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Невыполнение этого требования является нарушением требований ПДД, которое для полицейского является основанием остановить автомобиль и проверить имеющиеся документы. Иногда полицейские даже выписывают штраф в размере 425 грн.

Юристы считают, что наложить штраф за езду без света днем ​​полицейские не имеют права. Статья 122 КоАП предусматривает ответственность за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами только при начале движения или изменении его направления.

Поэтому, движение без включенных фар действительно будет нарушением, но ответственность за это нарушение наступает согласно статьи 125 Кодекса, как за "другие нарушения правил дорожного движения" и влечет за собой лишь предупреждение. Если же полицейский таки вынес постановление по статье 122 КУоАП – нужно обращаться в суд.