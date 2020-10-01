В Україні з 1 жовтня по 1 травня учасники дорожнього руху на заміських дорогах повинні їздити з увімкненими фарами або денними ходовими вогнями.

Згідно п. 9.8 ПДР України, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар. Ця вимога Правил дорожнього руху є обов'язковою для виконання в будь-який час доби.

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Невиконання цієї вимоги є порушенням вимог ПДР, яке для поліцейського є підставою зупинити автомобіль і перевірити наявні документи. Іноді поліцейські навіть виписують штраф у розмірі 425 грн.

Юристи вважають, що накласти штраф за їзду без світла вдень поліцейські не мають права. Стаття 122 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами лише при початку руху чи зміні його напрямку.

Тому, рух без увімкнених фар дійсно буде порушенням, але відповідальність за це порушення настає згідно статті 125 Кодексу, як за “інші порушення правил дорожнього руху” і тягне за собою лише попередження. Якщо ж поліцейський таки виніс постанову за статтею 122 КУпАП – потрібно звертатись до суду.