Водитель турецкого Mercedes Actros попал в неприятность, когда с грузом отправился в Норвегию: очень мощный синий поток ненормированного ближнего света в оригинальных фарах вызвал интерес у местных транспортников.

Не успела фура пересечь шведско-норвежскую границу, как норвежские инспекторы в пункте пропуска заинтересовались, что за цветной свет льется из магистрального тягача. Синий свет по всему миру юридически зарезервирован за автомобилями специального назначения – полиции, карет скорой помощи, спасательной службы.

Выяснив происхождение транспортного средства и обнаружив нарушение изменения заводских стандартов освещения, инспекторы заинтересовались показателями тахографа. Вот здесь турецкого водителя ждала самая настоящая засада – выявлено 15 нарушений, из которых восемь отнесены к серьезным, сообщают в Forotransportprofesional.

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Какие меры были предприняты к нарушителю, не сообщается. Известно лишь, что грузовик не мог выехать из пункта пропуска, пока водитель не сменит синие лампочки ближнего света на такие, которые были установлены заводом-изготовителем.

В Норвегии в последнее время все чаще штрафуют за световые приборы. Скажем, в апреле уже была история об освежителях воздуха из красного цвета, размещенных прямо на торпеде у лобового стекла. И это противоречит ПДД.

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До штрафа не дошло. Инспекторы лояльны водителям-перевозчикам, на репрессивные действия идут редко, и в основном прибегают к предупреждениям и рекомендациям. В случае с красным светом водителю просто указали, что этот цвет зарезервирован только для заднего освещения автомобиля. Ему просто посоветовали убрать освежители из ветрового стекла.

Флаконы с ароматизаторами воздуха Grace mate Poppy освежают салон, красоты в интерьер добавляют, но их красное освещение на лобовом стекле будет раздражать инспекторов в Норвегии. Фото: for-driver.info

Норвегия остается самой либеральной в Европе относительно правил освещения, здесь нет ограничений на количество дополнительных фар, оранжевые передние габаритные огни там очень популярны, но с фронтальными синими и красными цветами там лучше злоупотреблять.