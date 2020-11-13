У европейских и американских стандартах головного света на автомобилях есть отличия. И есть мнение, что для наших реалий американский стандарт подходит лучше, чем европейский.

Существуют две основные системы светораспределения – так называемая американская и "Европейский луч". Дальний свет у них одинаковый. Разница в ближнем. У американской системы световой пучок ближнего отклоняется назад и право. У "Европейского луча" он резко обрезан сверху, есть резкая световая граница, объяснянет Вадим Володарский.

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Считается, что это лучше для борьбы с ослеплением встречных водителей, и в Европе, где дороги ровные и, в большинстве своем, освещены, это действительно так. А еще там велосипедисты и телеги без катафотов не ездят. И пешеходы в сером редко бегают.

А что происходит с такими фарами у нас? Они хорошо освещают полотно дороги, но плохо - то, что над ней. Если у Вас машина со стандартными "европейскими" фарами, то даже вплотную к пешеходу – эти фары будут освещать его только ниже пояса. А что будет при приближении к нему на неосвещенной трассе? Сначала мы увидим в свете фар только ботинки, подъехали ближе – колени.

Пока доступен для идентификации стал весь силуэт – принимать меры для предотвращения наезда уже поздно. С велосипедистом, у которого над дорогой видно сначала только тонкое серое колесо, еще хуже. Тогда как "американские" фары освещают весь силуэт. Мало того, в наших условиях "Европейский луч" с ослеплением бороться практически не помогает. Поскольку на неровностях автомобиль подбрасывает, и в глаза встречному идет концентрированный отблеск. Вы уезжаете, и вам кажется, что встречные моргают дальним. А на самом деле – это на неровностях подбрасывает.

Видео ниже – как раз отличная иллюстрация.

В этом контексте особенно удивляют требования сертификации, которые "отсекают" автомобили американского рынка именно из светотехники, хотя фактически конкретно в наших условиях именно американское светораспределение безопаснее.

Напомним, почему в Америке поворотники красного цвета.