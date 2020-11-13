Європейський та американській стандарти головного світла на автомобілях мають відмінності. І є думка, що для наших реалій американський стандарт підходить краще, ніж європейський.

Існують дві основні системи світлорозподілу - так звана американська і "Європейський промінь". Дальнє світло у них однакове. Різниця в ближньому. У американської системи світловий пучок ближнього відхиляється назад і праворуч. У "Європейського променя" він різко обрізаний зверху, є різка світлова межа, пояснює правозахисник Вадим Володарський.

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Вважається, що це краще для боротьби з осліпленням зустрічних водіїв, і в Європі, де дороги рівні та освітлені, це дійсно так. А ще там велосипедисти і вози без катафотов не їздять. І пішоходи в сірому рідко бігають.

А що відбувається з такими фарами в Україні? Вони добре освітлюють полотно дороги, але погано – то, що над нею. Якщо у Вас машина зі стандартними "європейськими" фарами, то навіть впритул до пішохода ці фари будуть висвітлювати його тільки нижче пояса. А що буде при наближенні до нього на неосвітленій трасі? Спочатку ми побачимо в світлі фар тільки черевики, під'їхали ближче – коліна.

Поки доступний для ідентифікації став весь силует – вживати заходів для запобігання наїзду вже пізно. З велосипедистом, у якого над дорогою видно спочатку тільки тонке сіре колесо, ще гірше. Тоді як "американські" фари висвітлюють весь силует. Мало того, в наших умовах "Європейський промінь" з осліпленням боротися практично не допомагає. Оскільки на нерівностях автомобіль підкидає, і в очі зустрічному йде концентрований відблиск. Ви їдете, і Вам здається, що зустрічні мигають дальнім. А насправді – це на нерівностях підкидає.

Відео нижче – як раз відмінна ілюстрація.

У цьому контексті особливо незрозумілі вимоги сертифікації, які не пропускають автомобілі американського ринку саме через світлотехніку, хоча фактично конкретно в наших умовах саме американська світлорозподілу безпечніше, – вважає Володарський.

Нагадаємо, чому в Америці поворотники червоного кольору.