Водій турецького Mercedes Actros втрапив у халепу, коли з вантажем вирушив до Норвегії: дуже потужний синій потік ненормованого ближнього світла в оригінальних фарах викликав інтерес у місцевих транспортників.

Не встигла фура перетнути шведсько-норвезький кордон, як норвезькі інспектори в пункті пропуску зацікавилися, що це за кольорове світло ллється з магістрального тягача. Синє світло в усьому світі юридично зарезервоване за автомобілями спеціального призначення – поліції, карет швидкої допомоги, рятувальної служби.

З’ясувавши походження транспортного засобу та виявлене порушення щодо зміни заводських стандартів освітлення, інспектори зацікавилися показниками тахографа. Ось тут на турецького водія чекала найсправжнісінька засада – виявлено 15 порушень, з яких вісім віднесено до серйозних, повідомляють в Forotransporteprofesional.

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Які заходи було вжито до порушника, не повідомляється. Відомо лише, що вантажівка не могла виїхати з пункту пропуску, поки водій не змінить сині лампочки ближнього світла на такі, які були встановлені заводом-виробником.

В Норвегії останнім часом все частіше штрафують за світлові прилади. Скажімо, у квітні вже була історія про освіжувачі повітря з червоного кольору, розміщені прямо на торпеді біля лобового скла. І це суперечить ПДР.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

До штрафу не дійшло. Інспектори лояльні до водіїв-перевізників, на репресивні дії йдуть рідко, й здебільшого вдаються до попереджень і рекомендацій. У випадку з червоним світлом на водієві просто вказали, що цей колір зарезервований лише для заднього освітлення автомобіля. Йому просто порадили прибрати ті освіжувачі з вітрового скла.

Флакони з ароматизаторами повітря Grace mate Poppy салон освіжають, краси в інтер'єр додають, але їх червоне освітлення на лобовому склі дратуватиме інспекторів у Норвегії. Фото: for-driver.info

Норвегія лишається найліберальнішою в Європі до правил освітлення, тут немає обмежень на кількість додаткових фар, помаранчеві передні габаритні вогні там дуже популярні, але з фронтальними синіми та червоними кольорами там краще зловживати.