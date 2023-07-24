Дух Saab может возродиться. Неизвестный инвестор приобрел проект NEVS Emily GT, внушающий надежду на восстановление производителя.

Когда банкротство заставило Saab упасть с пьедестала в начале 2010-х годов, NEVS (New Electric Vehicle Sweden) приобрела его активы. NEVS начала работать над электрической версией Saab 9-3 (называется 9-3EV), имеющей мощность около 175 лошадиных сил и запас хода 466 км. Несмотря на несколько поставок в 2018 году NEVS 9-3EV так и не дошел до серийного производства.

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В последующие два года китайская Evergrande Group приобрела контрольный пакет акций и в конце концов полностью приобрела NEVS. В этот период китайский конгломерат столкнулся с рядом финансовых проблем, что привело к тому, что он захотел разгрузить недавно приобретенного автопроизводителя. Чтобы предотвратить банкротство, NEVS объявила, что перейдет в «спящий режим» и уволит 95% своих сотрудников.

В свете объявления об спячке команда NEVS решила продемонстрировать одно из своих творений, Emily GT, в начале 2023 года. Emily GT – это спортивный седан S-размера модели с мощным аккумулятором на 175 киловатт-часов, имеющий запас хода в 965 км. Он оснащен четырьмя встроенными в колеса электродвигателями, что обеспечивает хорошее распределение крутящего момента.

Обнародование данных об Emily GT должно было раскрыть технологию фирмы и привлечь инвесторов, чтобы спасти компанию. В недавнем отчете, сделанном Saab Planet, план команды сработал. Неизвестный инвестор подписал письмо о намерении приобрести проект Emily.

Согласно соглашению о покупке, сборочное предприятие в Трольхеттане, Швеция, снова начнет производство. Больше информации, вероятно, появится в следующем месяце, но пока дух Saab получил второе дыхание.

Детали относительно нового бренда еще не обнародованы, но название Saab может не использоваться по законности. Появились и другие имена, но официальной информации пока нет.

Независимо от названия, Emily GT отображает суть Saab в современной упаковке. Благодаря характерной парящей линии крыши и мускулистым пропорциям электрический седан олицетворяет видение преемника Saab 9-5 Aero.