Дух Saab може відродитись. Невідомий інвестор придбав проект NEVS Emily GT, що вселяє надію на відновлення виробника.

Коли банкрутство змусило Saab впасти з п’єдесталу на початку 2010-х років, NEVS (New Electric Vehicle Sweden) придбала його активи. NEVS почала працювати над електричною версією Saab 9-3 (називається 9-3EV), яка має потужність близько 175 кінських сил і запас ходу 466 км. Незважаючи на кілька поставок у 2018 році, NEVS 9-3EV так і не дійшов до серійного виробництва.

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Протягом наступних двох років китайська Evergrande Group придбала контрольний пакет акцій і зрештою повністю придбала NEVS. Протягом цього періоду китайський конгломерат зіткнувся з низкою фінансових проблем, що призвело до того, що він захотів розвантажити нещодавно придбаного автовиробника. Щоб запобігти банкрутству, NEVS оголосила, що перейде в «сплячий режим» і звільнить 95% своїх співробітників.

У світлі оголошення про «сплячку» команда NEVS вирішила продемонструвати одне зі своїх творінь, Emily GT, на початку 2023 року. Emily GT — це спортивний седан S-розміру моделі з потужним акумулятором на 175 кіловат-годин, який має запас ходу в 965 км. Він оснащений чотирма вбудованими в колеса електродвигунами, що забезпечує гарне розподілення крутного моменту.

Оприлюднення даних про Emily GT мало розкрити технологію фірми та залучити інвесторів, щоб врятувати компанію. У нещодавньому звіті, зробленому Saab Planet, план команди спрацював. Невідомий інвестор підписав лист про намір придбати проект Emily.

Згідно з угодою про купівлю, складальне підприємство у Трольхеттані, Швеція, знову розпочне виробництво. Більше інформації, ймовірно, з'явиться наступного місяця, але поки що дух Saab отримав друге дихання.

Деталі щодо нового бренду ще не оприлюднені, але назва Saab може не використовуватися через законність. З’явилися й інші імена, але наразі офіційної інформації немає.

Незалежно від назви, Emily GT відображає суть Saab у сучасній упаковці. Завдяки характерній ширяючій лінії даху та мускулистим пропорціям електричний седан втілює бачення наступника Saab 9-5 Aero.