Автомобіль зібрали ще у 2013 році і з тих пір він був законсервований на заводському складі.

Компанія National Electric Vehicle Sweden (NEVS) придбала активи збанкрутілого шведського автовиробника Saab у 2012 році. Наступного року NEVS перезапустила виробництво седана 9-3, однак вже у 2014 році конвеєр зупинився назавжди. Та з останньої партії залишився один автомобіль, який невдовзі пустять з молотка.

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Означений Saab 9-3 відклали для краш-тестів, однак випробування так і не розпочались, тож автомобіль залишався на складі протягом шести років. Седан має 2-літровий турбований чотирициліндровий двигун потужністю у 217 кінських сил і 350 Нм крутного моменту, котрий під’єднаний до шестиступінчатої “механіки”. На одометрі машини – менше 5 кілометрів.

За час відновлення виробництва під крилом NEVS було випущено лише 420 одиниць таких машин, тож цей 9-3 Aero Turbo опинився у когорті рідкісних автомобілів, що має суттєво вплинути на його ціну на аукціоні.

Автомобіль буде виставлений в музеї Saab у шведському місті Тролльхеттан з 7 по 9 червня, а торги відбудуться пізніше цього року. Стартова ціна автомобіля поки не називається.

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