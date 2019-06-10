Автомобиль собрали еще в 2013 году и с тех пор он был законсервирован на заводском складе.

Компания National Electric Vehicle Sweden (NEVS) приобрела активы обанкротившегося шведского автопроизводителя Saab в 2012 году. В следующем году NEVS перезапустила производство седана 9-3, однако уже в 2014 году конвейер остановился навсегда. Но из последней партии остался один автомобиль, который вскоре пустят с молотка.

Также интересно: Редкий луцкий пикап в идеальном состоянии выставлен на продажу в Европе

Указанный Saab 9-3 отложили для краш-тестов, однако испытания так и не начались, поэтому автомобиль оставался на складе в течение шести лет. Седан имеет 2-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью в 217 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, который подключен к шестиступенчатой "механики". На одометре машины – менее 5 километров.

За время восстановления производства под крылом NEVS было выпущено только 420 единиц таких машин, поэтому этот 9-3 Aero Turbo оказался в когорте редких автомобилей, что должно существенно повлиять на его цену на аукционе.

Автомобиль будет выставлен в музее Saab в шведском городе Тролльхеттан с 7 по 9 июня, а торги состоятся позже в этом году. Стартовая цена автомобиля пока не называется.

Также интересно: Toyota показала электрокары, с которыми в следующем году начнет экспансию на глобальный рынок