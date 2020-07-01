Национальный совет реформ при президенте Украины поддержала революционную реформу таможни, предложенную Офисом простых решений и результатов.

Об этом заявил председатель исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили на брифинге. "Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве. Вместо 26 документов будут всего 2 (инвойс и транспортный документ – ред). Машины будут растамаживаться не по манипуляции стоимости, а по формуле: кубатура, год выпуска и так далее", – сказал Саакашвили.

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"Будет устранен институт "решал", таможенных брокеров и человек будет самостоятельно заполнять таможенную декларацию", – добавил он. Планируется оставить на границе только таможенников и пограничников, а к "зеленому" и "красному" коридорам добавить "желтый" и "синий" (пост-аудит).

Среди других предложений – криминализация контрабанды (от 3 до 5 лет за обычные товары и до 7 лет – за подакцизные), повышение зарплат таможенников, минимум человеческого фактора и автоматизация, унификация ставок пошлин.

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