На киевских улицах появилась новая, не предусмотренная Правилами дорожного движения, разметка.

"Места для любителей штрафов" – дорожная разметка яркого оранжевого цвета с такой надписью появилась на улицах Киева. Таким образом патрульная полиция решила разрисовать некоторые места на киевских улицах.

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За 5 месяцев 2020 года полицейские вынесли около 40 тысяч постановлений за нарушение водителями транспортных средств правил парковки.

"Мы сделали эти неправильные парковки, чтобы еще раз, теперь иронично, напомнить водителям о том, что тротуары, газоны и пешеходные переходы – не место для стоянки", – отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В то же время на фотографиях видно, что новая разметка нанесена не на газоны и пешеходные переходы, а прямо на проезжую часть дороги.

"Сейчас "Мест для любителей штрафов" в столице 65, но планируется, что их будет более 100", – отмечают в патрульной полиции.

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