Министр внутренних дел Арсен Аваков решил обеспечить возможность выполнения нацполицией функции "Укртрансбезопасности" по контролю габаритно-весовых ограничений. Зеленский, конечно, не против.

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по срочным мерам, направленным на борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

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В селекторном совещании также приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов и руководитель Укравтодора Александр Кубраков.

По словам Главы государства, статистика свидетельствует: последние несколько лет почти каждый второй трейлер, который ездит по украинским автодорогам, перегружен.

"Я не думал, что кроме программы под названием "Большая стройка" в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема – как защитить часть этой программы, а именно – дороги в стране", – отметил Владимир Зеленский в начале встречи.

Президент заявил, что проблема с перегруженными фурами фиксируется уже даже на новых дорогах, которые начали строить в рамках программы "Большая стройка".

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в этом году инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) работают круглосуточно. С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более 190 тыс. евро.

Глава правительства сообщил о планах с 1 октября увеличить на 200 человек количество инспекторов, которые будут дежурить на дорогах. Сейчас их 141 по всей стране. Кроме того, на дорогах действуют девять комплексов весового контроля. До 25 июня их будет 19, а с 1 октября – 78.

Премьер-министр отметил, что Кабмин передал в комитет Верховной Рады законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления Государственной службой Украины безопасности на транспорте габаритно-весового контроля. Он предусматривает предоставление возможности органам местной власти устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля. Часть штрафов будет предлагаться направлять в местные бюджеты для восстановления дорог.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что из-за законодательных ограничений работники Укртрансбезопасности не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией. К тому же из-за низких зарплат инспекторов Укртрансбезопасности существуют высокие коррупционные риски.

Глава МВД предложил передать патрульной полиции функцию контроля соблюдения безопасности на дорогах, в том числе – габаритно-весового контроля.

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание Министерству внутренних дел обеспечить возможность выполнения Нацполицией функции Укртрансбезопасности по контролю габаритно-весовых ограничений. Также Глава государства предложил присоединиться к противодействию перегруженности дорог и Службе безопасности Украины.

"Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: сделать все мероприятия предотвращения нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования", – обратился Владимир Зеленский к главе МВД.

Со своей стороны председатель СБУ Иван Баканов поддержал инициативу Президента Украины и заявил о готовности присоединиться к такой работе.

"Совместные реализации на примере игорных заведений, незаконных АЗС, во-первых, являются определенной адвокацией в глазах общества, это не "договорняк", а совместная слаженная работа. Во-вторых, она более эффективна. Потому что органы могут достаточно коммуницировать друг с другом, обмениваться информацией и прекращать деструктивную конкуренцию в работе друг с другом", – подчеркнул он.

Кроме того, Глава государства отметил, что параллельно со срочными мерами, направленными на борьбу с перегруженностью дорог, необходимо разработать программу реформы Укртрансбезопасности.

"С завтрашнего дня нам нужно совместно работать, чтобы сохранить наши дороги. Нет смысла строить дороги, которые сразу разрушают. Надо сохранить то, что имеем, и приумножить новой качественной инфраструктурой. Тогда "Большая стройка" поможет каждому украинцу", – подытожил Владимир Зеленский.

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