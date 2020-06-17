Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив забезпечити можливість виконання нацполіцією функції "Укртрансбезпеки" щодо контролю габаритно-вагових обмежень. Зеленський, звісно, не проти.

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо термінових заходів, спрямованих на боротьбу з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на українських дорогах.

Читайте також: Мінінфраструктури готується повернути техогляд легкових авто

У селекторній нараді також взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Служби безпеки України Іван Баканов та керівник Укравтодору Олександр Кубраков.

За словами Глави держави, статистика свідчить: останні кілька років майже кожна друга фура, що їздить українськими автошляхами, перевантажена.

"Я не думав, що крім програми під назвою "Велике будівництво" в нашій країні, яку дуже складно було підняти на ноги, буде окрема велика проблема – як захистити частину цієї програми, а саме – дороги в країні", – зауважив Володимир Зеленський на початку зустрічі.

Президент заявив, що проблема з перевантаженими фурами фіксується вже навіть на нових дорогах, які почали споруджувати в межах програми "Велике будівництво".

Читайте також: Повернення техогляду: чи потрібно це українцям?

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що цього року інспектори Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) працюють цілодобово. З 12 травня вони склали майже 900 актів про перевищення габаритно-вагових параметрів, а сума штрафів за цей період становить понад 190 тис. євро.

Керівник уряду повідомив про плани з 1 жовтня збільшити на 200 осіб кількість інспекторів, які чергуватимуть на дорогах. Наразі їх 141 по всій країні. Крім того, на дорогах діють дев’ять комплексів вагового контролю. До 25 червня їх буде 19, а з 1 жовтня – 78.

Прем’єр-міністр зазначив, що Кабмін передав до профільного комітету Верховної Ради законопроект про зміни до деяких законодавчих актів України щодо здійснення Державною службою України з безпеки на транспорті габаритно-вагового контролю. Він передбачає надання можливості органам місцевої влади встановлювати автоматичні комплекси габаритного контролю. Частину штрафів пропонуватиметься спрямовувати до місцевих бюджетів для відновлення доріг.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що через законодавчі обмеження працівники Укртрансбезпеки не можуть самостійно контролювати дотримання габаритно-вагових обмежень та ефективно діють лише у співпраці з поліцією. До того ж через низькі зарплати інспекторів Укртрансбезпеки існують високі корупційні ризики.

Очільник МВС запропонував передати патрульній поліції функцію контролю дотримання безпеки на дорогах, серед іншого – габаритно-вагового контролю.

Президент України Володимир Зеленський дав завдання Міністерству внутрішніх справ забезпечити можливість виконання Нацполіцією функції Укртрансбезпеки щодо контролю габаритно-вагових обмежень. Також Глава держави запропонував долучитися до протидії перевантаженості доріг і Службі безпеки України.

"Я хотів би, щоб ви організували спільну роботу зі Службою безпеки України: зробити всі заходи запобігання порушенню норм габаритно-вагового контролю, перш за все на дорогах загального користування", – звернувся Володимир Зеленський до очільника МВС.

Зі свого боку голова СБУ Іван Баканов підтримав ініціативу Президента України та заявив про готовність долучитися до такої роботи.

"Спільні реалізації на прикладі гральних закладів, незаконних АЗС, по-перше, є певною адвокацією в очах суспільства, що це не "договірняк", а спільна злагоджена робота. По-друге, вона більш ефективна. Тому що органи можуть достатньо комунікувати один з іншим, обмінюватися інформацією й припиняти деструктивну конкуренцію в роботі один з одним", – наголосив він.

Крім того, Глава держави зазначив, що паралельно з терміновими заходами, спрямованими на боротьбу з перевантаженістю доріг, необхідно розробити програму реформи Укртрансбезпеки.

"Відзавтра нам потрібно спільно працювати, щоб зберегти наші дороги. Немає сенсу будувати дороги, які одразу руйнують. Треба зберегти те, що маємо, і примножити новою якісною інфраструктурою. Тоді "Велике будівництво" допоможе кожному українцю", – підсумував Володимир Зеленський.

Також цікаво: МВС вирішило ускладнити ввіз автомобілів в Україну